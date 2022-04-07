Москва, , 13:08 — REGNUM Нефть марки Brent, которая продолжает испытывать трудности с попытками прорыва нисходящей 20-дневной скользящей средней, дешевеет в условиях продаж на росте, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Баррель нефти Erik Mclean

«Котировки нефти 6 апреля потеряли 4% и остаются под давлением на торгах 7 апреля, флиртуя с психологической отметкой $100, утрата которой несколько ухудшит краткосрочные технические перспективы барреля.

С одной стороны, новая порция санкций Запада в отношении России является теоретически благоприятным фактором для рынка энергоносителей в контексте угрозы массовых перебоев в поставках.

Однако Brent не смогла извлечь выгоду от этого потенциального драйвера, во многом из-за нерешительности Европы, которая пока не готова полностью отказаться от покупок российских энергоресурсов.

Власти ЕС приняли решение о прекращении закупок угля из РФ, но уже сегодня передвинули дедлайн на месяц — до середины августа.

Это в очередной раз подтверждает раскол в регионе по вопросу обретения полной независимости от российских поставок.

Локальное давление на цены оказал официальный отчет минэнерго США, который подтвердил увеличение запасов сырой нефти на прошлой неделе.

Объемы выросли на внушительные 2,4 млн баррелей, тогда как ожидалось их падение практически на аналогичную величину. Более того, добыча в стране увеличилась на 100 тыс. баррелей в день, до 11,8 млн.

В снижении Brent также отчасти задействован валютный фактор — доллар еще на шаг приблизился к отметке $100 после ястребиного протокола заседания ФРС США, показавшего, что Центробанк намерен идти еще более агрессивным путем ужесточения политики, чем ожидалось ранее.

Если в ближайшее время отметка $100 за баррель не выстоит, Brent рискует навестить минимумы середины марта, расположенные непосредственно под уровнем $97.

Впрочем, на данном этапе целостности бычьего тренда ничего не угрожает, и подъем возобновится после коррекции», — пояснил эксперт.

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