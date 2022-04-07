Луганск, 7 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Киевские боевики днем 7 апреля подвергли обстрелу из артиллерии населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом 7 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

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Отмечается, что обстрел Донецкого со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:55 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимира Зеленскоготолкают на продолжение боевых действий и делают это США и их союзники.