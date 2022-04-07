История вопроса

Программа «Пушкинская карта» направлена на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Об этой инициативе президент России Владимир Путин рассказал во время прямой линии 30 июня 2021 года. «Пушкинская карта» - электронный билет, который позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На год школьникам и студентам для этого будут выделять по 5000 рублей. В 2021 году сумма составляет 3000 рублей.