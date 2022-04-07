Москва, 7 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести «Чеховскую карту» по аналогии с «Пушкинской картой», передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Пенсионеры очень в этом нуждаются», — отметил Миронов.

В ходе отчета премьер-министр Михаил Мишустин отметил успех «Пушкинской карты», ее оформили уже более 4,5 млн граждан. Сумма покупок билетов на культурные мероприятия по ней за март составила 1 млрд рублей.