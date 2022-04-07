Москва, 7 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Замыслы Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах неприемлемы, заявил 7 апреля глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что позиции и требования России в отношении ситуации на Украине изложены в проекте соглашения, подготовленном Москвой.

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