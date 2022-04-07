Москва, , 15:15 — REGNUM Позиции и требования России в отношении ситуации на Украине изложены в проекте соглашения, подготовленном Москвой. Об этом 7 апреля заявил в своем видеокомментарии российский министр иностранных делСергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, Вашингтон и его союзники толкают руководство Украины на продолжение боевых действий. Однако несмотря на все провокации, Россия продолжит переговорный процесс с Украиной.

При этом Москва будет продвигать «проект соглашения, в котором чётко и в полном объёме изложены все наши изначальные, ключевые позиции и требования», добавил он.

Российская сторона не исключает, что Киев будет «нагромождать» новые предварительные условия на переговорах, потребует вывода войск. Этот замысел понятен, но неприемлем, подчеркнул глава российского МИД.

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