Белгород, 7 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки госпитализировано 46 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 1 215 человек, скончались от осложнений четыре жителя.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

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Всего в Белгородской области подтверждено 127 638 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 120 008 человек, в летальной статистике 2 179 записей.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19 в стационарах 729 пациентов, амбулаторно — 4 722 жителя.

На вакцинацию записались 1 089 863 человека. Полный курс иммунизации прошли 993 806 белгородцев.