Москва, 7 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. AppStore и GooglePlay могут вскоре ограничить возможность скачивать приложения в России. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин в Госдуме

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"Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что AppStore и GooglePlay на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — заявил Мишустин.

«Мы всё это можем. И я, обращаясь к вам, хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Всё будет здесь хорошо», — указал он.