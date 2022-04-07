Москва, 7 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Правительство делает всё возможное в рамках антисанкционной политики, но перестройка экономики всё равно займёт много времени. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин в Госдуме

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"По поводу цепочек — это вопрос в том числе и к промышленникам. Конечно, я всё понимаю, мы отвечаем, правительство ни от чего не отказывается. Но в этом смысле импортозамещение не должно быть просто звуком! Надо когда было докладывать не рапортовать о процентах импортозамещения, а адекватно оценивать свои возможности. Я назову вам даже производства, в которых адекватно или неадекватно оценивают», — заявил Мишустин.

«А сейчас это мощнейший стимул посмотреть и сделать у себя либо полное импортозамещение, либо в дружественных странах находить пока временные цепочки. Мы это понимаем прекрасно. И для этого у нас направлена вся политика, чтобы обеспечить всех обороткой», — указал он.

Он отметил, за минувший месяц по части денежно-кредитной политики было сделано всё возможное для смягчения санкционного удара по российской экономике.

«Пока возможности есть. Но время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться. Поэтому любые предложения по делу принимаются», — подчеркнул премьер-министр.