Минск, 7 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Белорусские спецслужбы провели на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совбеза республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никаких переговоров по Украине не может быть без участия Минска.

Читайте также: Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине