Минск, 7 апреля 2022, 14:56 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никаких переговоров по Украине не может быть без участия Минска.
Он добавил, что белорусские власти исходят не из того, что «нас в одну корзину погрузили с Россией, мы исходим из того, что это война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на Белоруссию».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России.
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