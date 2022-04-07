Минск, , 14:56 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никаких переговоров по Украине не может быть без участия Минска.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не может быть переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии», — сказал Лукашенко на заседании совбеза республики.

Он добавил, что белорусские власти исходят не из того, что «нас в одну корзину погрузили с Россией, мы исходим из того, что это война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на Белоруссию».

«Поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси, договоренностей быть не может», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России.

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