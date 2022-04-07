Москва, 7 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. России нужно срочно создавать собственную экосистему в сфере информационных технологий. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"Ребята — разработчики, программисты, айтишники, — давайте сделаем свою экосистему, у нас все для этого есть! Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что AppStrore и GooglePlay на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — заявил Мишустин.

«Мы всё это можем. И я, обращаясь к вам, хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Всё будет здесь хорошо, и вы надёжно сможете и спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать», — указал он.