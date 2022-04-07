Стокгольм, 7 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. 6 апреля «Либералы» стали одной из последних партий, которые изменили свою позицию по газовому вопросу. Теперь представители партий намерены добиваться немедленного эмбарго на импорт российских газа и нефти в Швецию, передает телеканал TV4.

Self-taken Шведский риксдаг

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Теперь, как и «Христианские демократы», «Центристы», «Левые» и «Зеленые», «Либералы» требуют от правительства Швеции немедленно приостановить экспорт углеводородов из России. Более того в партии не считают, что Швеция должна ждать принятие данной меры на уровне ЕС и предлагают наложить ограничение в одностороннем порядке.

Однако для того, чтобы в риксдаге сформировалось парламентское большинство по этому вопросу, необходимо, чтобы решение поддержали «Социал-демократы», «Умеренные» или «Шведские демократы».

Ранее министр иностранных дел ШвецииАнн Линде говорила, что вопрос о принятии эмбарго должен решать только на уровне ЕС.