Минск, 7 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никаких переговоров по Украине не может быть без участия Минска.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Не может быть переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии», — сказал Лукашенко на заседании совбеза республики.

Он добавил, что белорусские власти исходят не из того, что «нас в одну корзину погрузили с Россией, мы исходим из того, что это война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на Белоруссию».

«Поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси, договоренностей быть не может», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России.

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