Минск, , 12:51 — REGNUM Трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России. Об этом 1 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Абсолютно убежден, что ситуацию, которую нагнетают теряющие глобальное превосходство и враждебно настроенные к нашему славянскому единству лидеры, возомнившие себя мировыми элитами, мы преодолеем», — сказал Лукашенко.

По его словам, трудности станут «дополнительным стимулом для развития не только науки, но и всех сфер деятельности двух государств».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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