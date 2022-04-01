Минск, 1 апреля 2022, 12:51 — REGNUM Трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России. Об этом 1 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники.
По его словам, трудности станут «дополнительным стимулом для развития не только науки, но и всех сфер деятельности двух государств».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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