Анкара, 7 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Ситуация с дрейфующими в Чёрном море минами — это военное преступление, которое допустила Украина. Об этом заявил отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи.

Eszcze Морская мина

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«Гаагская конвенция 1907 года довольно ясно гласит, что подобное минирование является военным преступлением», — подчеркнул он в интервью газете Yeni Şafak.

«Установка мин, которые угрожают жизни и собственности гражданских лиц, является преступлением. Здесь Украина совершила военное преступление», — указал Яйджи.

Он добавил, что если НАТО хочет принять какие-либо меры, они «должны быть приняты против совершающей военные преступления Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, с 25 февраля по 4 марта остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Чёрном море — 370 и в Азовском — 50. В результате штормовых волнений в Чёрном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка десяти украинских мин. Одна из них была обнаружена и нейтрализована турецкими моряками, вторая — в румынских территориальных водах.

В минобороны Турции заявили, что принимают все необходимые меры против «минной угрозы» в Чёрном море.

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