Москва, 7 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Несмотря на все провокации Киева, Россия продолжит переговоры с украинской стороной. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в опубликованном 7 апреля видеокомментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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По его словам, Киев недоговороспособен, с украинской стороны заметна линия на затягивание и даже подрыв переговоров. Вашингтон и его союзники контролируют киевский режим, они толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

«Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в чётком и полном объёме все наши изначальные ключевые позиции и требования», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом не сорван, но идёт вязко.

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