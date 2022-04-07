Москва, , 14:34 — REGNUM Выплата госдолга России — это форс-мажор, но не дефолт. А когда наступает форс-мажор, стороны договариваются о том, как выполнять свои обязательства. Поэтому Россия договаривается оплатить рублями, заявил корреспонденту ИА REGNUMсооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский.

Флаги США и России Borgenmagazine.com

«Доллары — это обязательства США, то есть расписки (деньги) за полученные товары, которые они обязуются исполнить.

Но Запад сначала по своим распискам (долларам) сообщает, что Россия не может их поменять на что-либо, то есть отказывается от своих обязательств, тем самым объявляет фактически себе дефолт, но хочет объявить дефолт России.

Это уже мошенничество, а не торговые отношения или политика. Как пример, вы отдали свою машину под расписку, а ваш должник забрал машину, при вас порвал расписку и объявил вас банкротом. Они собственно подменяют понятия на противоположные.

Федеральный бюджет России на 2021 год исполнен с профицитом в 514,8 млрд руб. Профицит федерального бюджета РФ в январе — феврале 2022 года, по предварительной оценке, уже составил 412,616 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

В то же время госдолг США увеличился, за последние два года, более 4 трлн долларов и составляет $30,368 трлн. Если сложить купюры в $100 в стопку, то это составит 30 тыс. км высотой. Этот долг никто никогда отдавать не будет.

Игра в доллары заканчивается. Судя по всему, доллар США собираются как проект свернуть в течение нескольких лет, и в тоже время хозяева проекта — США — собирают свою прибыль не в долларах, а в активах и золоте, что и советую делать гражданам России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад может объявить дефолт по госдолгу России менее чем через месяц, хотя она будет вовремя выполнять долгое обслуживание в рублях, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

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