6 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 20:24 — REGNUM Ситуация с выплатой госдолга Россией «благодаря» действиям американских политиков дошла до абсурда: когда США считают невозможность со стороны России выплат валютой из-за замороженных Соединенными Штатами резервов дефолтом, а в России при этом обслуживание этого самого долга недружественным странам происходит, но происходит в рублях — опять же по причине заморозки резервов. Вот, например, что об этой рукотворно созданной минфином США ситуации говорит обозреватель журнала «Эксперт» — экономист Евгений Огородников, чье мнение публикует издание ФАН: Америка всеми силами старается привести Россию к техническому дефолту — минфин США выставил Москве ультиматум — РФ нужно выбрать «между истощением оставшихся долларовых резервов, новыми поступлениями или дефолтом». Однако, по мнению экономиста, столь недальновидная позиция ударит по самим США, ведь если технический дефолт России все же произойдет, наша страна отделается лишь репутационными потерями, а вот американцы потеряют деньги. У дефолта, объясняет практически «на пальцах» Огородников, есть две стороны: когда вы должны банку десять рублей — это ваши проблемы, когда — миллиард — это уже проблемы банка.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже технический дефолт России в первую очередь ударит по банковской системе США. Поскольку те полмиллиарда долларов, которые Россия из-за санкций не сможет перевести держателям облигаций, превратятся в убытки для этих держателей. После того как произойдет технический дефолт, американским финансовым институтам потребуется создать резервы, чтобы списать их. Перед этим, конечно, будет достаточно долгий судебный процесс, попытки реструктуризации, поиск решений и так далее», — пояснил экономист.

Как сообщало сегодня РИА Новости, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что у России нет неограниченных ресурсов, «особенно сейчас с учетом калечащих санкций», которые введены США. России, по ее словам, «придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом». Целью же американской администрации Псаки назвала «истощение ресурсов, которые есть у (президента России Владимира — ред.) Путина для продолжения своей деятельности против Украины». По мнению Псаки, санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему «на грань коллапса». Запрет долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, как заявил РИА Новости генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев, по сути означает конфискацию ранее замороженных резервов ЦБ РФ. Решение США для России, по его словам, «означает технический дефолт и невозможность выплатить долги в долларах», однако российские держатели госдолга смогут получать платежи в рублях.

«Западные иностранные держатели евробондов идут… к калитке Белого дома митинговать, и все. Они ничего не получат», — подчеркнул Лосев.

Джен Псаки (сс) The White House

Как сообщает РБК, с 16 марта Россия, несмотря на уже действующие санкции, успела выплатить за счет замороженных резервов более 600 млн долларов держателям своих международных долларовых бумаг: всего было сделано пять купонных платежей, последний — 31 марта. Деньги списывались, указывает издание, со счетов ЦБ в американских финансовых институтах, тем самым уменьшая часть международных резервов России, которая ей уже недоступна. При этом издание задавалось вопросом, каким образом Россия могла использовать для этого заблокированные активы, если публичная генеральная лицензия, выпущенная минфином США, открыто запрещает списание с замороженных резервов ЦБ или минфина. Но теперь, указывает РБК, власти США прояснили ситуацию: они давали индивидуальные разрешения на выплату из резервов в каждом конкретном случае, когда Минфин России отдавал платежное поручение американскому банку-корреспонденту (JPMorgan) и платежному агенту (Citibank или Bank of New York Mellon). Цепочка же российского долларового платежа от 4 апреля, планировавшаяся по той же схеме, которая должна была начаться с банка JPMorgan Chase, как пишет издание со ссылкой на данные Reuters, была прервана отмашкой Казначейства США. Теперь, как полагает Bloomberg, пишет «Коммерсантъ», за ближайший месяц России придется придумать новый способ довести деньги до держателей бумаг. Хотя, заметим, как разъяснял еще 6 марта российский Центробанк, кредиторы — резиденты России, а также кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить свои средства в оригинальной валюте долга — при наличии специального разрешения. Если они получают средства в рублях, то могут свободно обменять их на иностранную валюту на российском рынке. Тогда как с резидентами из недружественных стран рассчитываются рублями через специальные счета, списание средств с которых, возможно только на определенные Центробанком цели.

Между тем, как полагает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, вариантов расчетов у Москвы немного. Как он сказал «Коммерсанту», нужно либо брать средства из текущих поступлений по экспорту, накопить какую-то сумму на счетах условного Газпрома или «Роснефти», либо мобилизовать резервы, которые на сегодняшний момент существуют в других валютах, и каким-то путем конвертировать в платеж в требуемой валюте. Есть, по его словам, и еще один вариант: отказаться платить и отправиться в дефолт. Но, как в то же время отмечает изданию ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, если объявляется дефолт, то формально уже все кредиторы имеют право потребовать и досрочного погашения, что может коснуться уже не только государственных внешних заимствований, но и затронуть корпоративный сектор: поскольку, как сказал эксперт, «облигации тоже по изначальной оценке всегда отталкиваются от стоимости государственного долга, к этому добавляется наценка для корпоративного сектора». То есть, полагает Ениколопов, России могут предъявить и куда более масштабный счет. Собеседники «Коммерсантъ FM» считают, что Россия все же предпочтет сохранить оставшиеся долларовые резервы, а платеж провести в рублях или не рассчитываться вовсе. Правда, оба эти сценария западные страны сочтут неисполнением обязательств, и в итоге проблема с двумя бондами потянет за собой нарушение договора и по другим бумагам — так называемый кросс-дефолт. Полноценный же дефолт, по мнению партнера коллегии адвокатов Delcredere Андрея Рябинина, может запустить процесс конфискации не только российских госактивов за рубежом, но и товаров, которые страна поставляет на экспорт.

Квентин Массейс. Сборщики податей. 1520

Несмотря на исправно осуществляемые Минфином РФ выплаты госдолга в рублях, данное событие будет признано техническим дефолтом, и уже менее чем через месяц, вероятно, будет объявлено о полноценном дефолте суверенного долга России, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев. Тем не менее сам факт дефолта, по словам эксперта, практически ничего не поменяет для российского Минфина: российские инвесторы смогут своевременно получать выплаты в рублях, а деньги нерезидентов будут оставаться замороженными на специальных счетах типа «С» до момента разморозки российских валютных резервов. Само по себе решение продолжать выплаты нерезидентам Дорофеев называет «абсолютно логичным». По его мнению, оно будет стимулировать инвесторов-нерезидентов способствовать смягчению санкций с целью получения доступа к своим деньгам.