Москва, 7 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Дополнительной информации о приглашении президента России Владимира Путина на переговоры по Украине в Венгрию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 апреля журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Ранее стало известно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригласил Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Венгрию. Как сообщало ИА REGNUM, Путин ответил положительно, но рассказал, что у него есть определённые условия.

«Мы дали всю информацию по этому разговору, которую считали возможной. Какой-то дополнительной информации не будет», — сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить согласие российской стороны на участие в переговорах и рассказать об условиях Путина.

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