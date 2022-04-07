Екатеринбург, 7 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Свердловской области снизилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 6 апреля в COVID-центры региона поступили еще 47 человек. Днем ранее этот показатель составил 101, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 7 апреля, в стационарах находятся 188 «тяжелых» пациентов с COVID-19. Состояние 923 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 63 гражданина.

С начала пандемии в области обнаружили 430 290 носителей коронавируса. В том числе 684 случая заражения выявили за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 618.