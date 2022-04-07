Москва, 7 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Во время роста цен важно поддержать людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"Рост цен в России сохраняется. Важно поддержать людей — по поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим МРОТ и величину прожиточного минимума», — сказал Мишустин.

При этом он заверил, что борьба с теми, кто решил заработать на людях, будет продолжена.

«Жулики! Надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях», — добавил глава правительства.