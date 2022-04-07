Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге 140 человек с COVID-19 госпитализировали в стационары, что на 16 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 7 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов Госпитализация

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В настоящее время в городе 1594 человека (-36 по сравнению с прошлыми сутками) находятся на лечении ковида в местных стационарах. По информации на 7 апреля, в реанимации лежат 233 больных (-10), а аппараты ИВЛ задействованы в лечении 46 петербуржцев (+1). За минувшие сутки 134 пациента (+13) покинули медучреждения по выздоровлению.

Коечный фонд города для лечения коронавируса вновь сократился. С показателя в 1859 мест он снизился на 294 койки. Теперь для лечения больных с ковидом в восьми городских и одном федеральном стационаре имеется 1594 коечных места.

Количество петербуржцев, занимающихся лечением ковида на дому, упало ниже отметки в десять тысяч. На сегодняшний день лечат болезнь в амбулаторных условиях 9490 человек (-587).

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 715 случаев заражения коронавирусом (-19). Скончались от COVID-19, как основной причины, 16 больных (+1), а выздоровели 1938 пациентов (-659).