Москва, , 14:07 — REGNUM Россия глубоко интегрирована в глобальные процессы. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нынешнюю ситуацию без преувеличения можно назвать сложнейшей за три десятилетия истории России. Тем, кто пытается сегодня изолировать и вырвать нас из мировой экономики, не удастся этого сделать», — заявил Мишустин.

«Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть и союзники, и партнёры, с которыми мы продолжаем работать. С теми, кто хочет строить свой бизнес в нашей стране. И дальше будем поддерживать инвесторов — в том числе и иностранных», — указал он.