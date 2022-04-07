Москва, 7 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Успешное проведение посевной — первоочередная задача в сфере сельского хозяйства в настоящее время. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«При всех внешних вызовах ситуация на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия остаётся стабильной. Правительство делает для этого всё необходимое, и одна из первоочередных задач — это успешное проведение сегодня нашей посевной», — заявил Мишустин.

«Ресурсы для этого, включая доступ к займам, возможности обновить сельхозтехнику или приобрести удобрения аграриям предоставлены. По поручению президента выделим ещё свыше 150 млрд рублей дополнительно — это на субсидирование программы льготного кредитования, о которой очень подробно мы говорили в том числе на совещании президента неделю назад», — указал он.