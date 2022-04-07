Мариуполь, ДНР, 7 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Очередную провокацию устроили украинские нацисты в порту Мариуполя, которые подожгли корабль управления «Донбасс». Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Украинские боевики осуществили очередную провокацию. Умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществлен поджог корабля управления «Донбасс», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на указанном корабле и на ранее подожжённом киевскими боевиками турецком судне «Азбург» продолжается пожар и наблюдается задымление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки ещё более 20 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике были освобождены от украинских националистов.