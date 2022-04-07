Москва, 7 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Владельцы действующих отелей будут освобождены от уплаты НДС. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Nalog.ru Михаил Мишустин

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«Не нужно будет платить НДС и владельцам действующих отелей. Рассчитываю, что это станет очень хорошим стимулом для бизнеса и будет ощутимой поддержкой для гостиниц», — заявил Мишустин.

«Людям, которые путешествуют по стране, особенно сейчас в таких условиях, будет нужна хорошая, качественная современная инфраструктура: санатории, курорты, гостиницы. И для их строительства и их реконструкции бизнес сможет получить льготные кредиты по ставке 5%», — указал он.