Москва, , 13:56 — REGNUM Обнуление ставки налога на добавленную стоимость должно помочь развитию туристических объектов в России. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин в Госдуме Duma.gov.ru

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«Коллеги, хочу вас отдельно поблагодарить за оперативное рассмотрение и поддержку важного законодательного изменения для гостиниц. Мы его впервые приняли, такое решение. С Антоном Германовичем (Силуановым) долго на эту тему рассуждали: на пять лет обнулили ставку налога на добавленную стоимость для инвесторов, которые строят и предоставляют в аренду и пользование. Я про туристические объекты», — заявил Мишустин.

«Я очень надеюсь, это даст мощный импульс для нового строительства», — указал он.