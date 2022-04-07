Донецк, 7 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм, сообщает 7 апреля представительство республики в Совместном центре по контролю и ДНР режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11. 10 — н. п. Шумы – н. п. Горловка (пос. Федоровка): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, в том числе снарядами калибра 122 мм.

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