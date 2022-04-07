Донецк, , 13:24 — REGNUM Украинские боевики за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, в том числе снарядами калибра 122 мм, сообщает 7 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов из 122 миллиметра; 12:00 — населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. Комарова): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 12:10 — населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда из 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.