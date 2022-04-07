Москва, 7 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Поддержка государства должна доходить до всех предприятий, которые в ней нуждаются. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин в Госдуме

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«Поддержка государства должна доходить до всех, кто в ней нуждается. Поэтому сейчас завершаем разработку механизма докапитализации региональных фондов развития промышленности за счёт федеральных средств», — заявил Мишустин.

«Крайне важно, чтобы даже небольшие промышленные предприятия имели доступ к дешёвым кредитам на пополнение оборотных средств… Они смогут получать гранты на компенсацию до 90% ставки по таким займам. Это даст возможность инновационным компаниям сохранить трудовые коллективы и не снижать объёмы производства», — указал он.