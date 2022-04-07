Москва, , 13:42 — REGNUM В России всё ещё сохраняется проблема роста цен, несмотря на успешные антиинфляционные меры властей. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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«Нам удалось остановить панику и ажиотажный спрос, который был в магазинах, начал постепенно сходить на нет. Однако, конечно, пока рост цен сохраняется. И здесь важно поддержать людей», — заявил Мишустин.

«По поручению президента, будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. Нужны и активные действия органов власти в регионах. Президент своим указом поручил главам субъектов РФ оперативно реагировать и принимать меры, в том числе по защите интересов людей», — указал он.