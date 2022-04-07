Москва, 7 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. На фоне экономических сложностей в России нашлись те, кто решили на этом заработать. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

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«Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации, на страхах людей. Жулики! Надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях, и они создавали искусственный дефицит, придерживая продукция на складе и вбрасывая её в продажу уже совсем по другой цене и по другим каналам», — заявил Мишустин.

«Чтобы пресечь противоправные действия, Федеральная антимонопольная служба уже сегодня возбудила 7 дел. И у неё есть все инструменты для борьбы с недобросовестными предпринимателями», — указал он.

Он напомнил, что законодательство предусматривает серьёзную ответственность за злоупотребления доминирующим положением, штрафы в размере до 15% годовой выручки компании, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечёт за собой уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.