Москва, , 13:32 — REGNUM Мораторий на плановые и внеплановые проверки в России будет строго соблюдаться. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Duma.gov.ru

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«По согласованию с президентом был введён мораторий на все проверки, разумеется, если речь не идёт о вопросах безопасности и здоровья наших граждан», — заявил Мишустин.

«Деловые объединения всегда поддерживали такую позицию. Мы понимаем, что для предпринимателей подобный контроль был бы очень чувствительной темой. Ещё раз хочу подчеркнуть: плановых и внеплановых проверок не будет за исключением тех случаев, о которых я сказал», — указал он.