Воронеж, 7 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Воронежской области в коронавирусные стационары за сутки госпитализировали 45 человек, данные на 7 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. По сравнению с предыдущим днём число госпитализаций снизилось вдвое.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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За сутки в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 409 человек, это на 38 больше, чем накануне. Выздоровели за сутки ещё 1 195 воронежцев, три человека с диагнозом COVID-19 умерли.

С начала пандемии подтверждено 372 873 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 357 425 пациентов. Скончались 8 106 человек с подтверждённым ковид-диагнозом.