Москва, 7 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Россия должна добиться полной научно-технологической независимости. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

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«Главная задача — поддержать производство и добиться полной научно-технологической независимости. Это крайне важно не только для национальной безопасности, но и для будущего нашей страны, для экономической силы и уровня жизни миллионов наших граждан», — заявил Мишустин.

«Необходимо в короткие сроки предложить достойную альтернативу зарубежным поставкам. Мы понимаем, что снятие ограничений на параллельный импорт — это лишь частичное решение этой проблемы. Требуется системный подход с опорой на сильную собственную промышленность. Будем убирать различные барьеры, ориентируясь на потребности каждого сектора», — указал он.