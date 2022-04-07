Краснодар, 7 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализировали ещё 122 пациента с заражением коронавирусом, федеральные данные статистики опубликованы 7 апреля на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее сообщалось о госпитализации 136 кубанцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на Кубани зарегистрировали 306 заболевших COVID-19, это на 135 случаев заболевания меньше, чем накануне. Как уточнили в региональном оперативном штабе, по суточному числу новых пациентов лидирует Краснодар (94 новых случая), Сочи (25) и Геленджик (22).

С начала пандемии на территории Краснодарского края был подтвержден 253 471 случая заражения коронавирусом, выздоровели 239 415 жителей, умерли 10 735 заболевших.

В тяжёлом состоянии на 7 апреля остаются 53 ковид-пациента: 52 человека находятся на ИВЛ, ещё один на ЭКМО. В стационарах с коронавирусом и подозрением на него лечатся 1 363 человека.