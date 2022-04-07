Москва, 7 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Правительство расширит кредитную поддержку российским предприятиям. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли было первоначально выделено 40 млрд рублей. Сегодня я впервые озвучиваю, что по согласованию с президентом мы приняли накануне решение увеличить эту сумму в три раза», — заявил Мишустин.

«То есть направим дополнительно ещё 80 млрд рублей», — указал он.