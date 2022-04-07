Москва, 7 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В настоящее время даже крупные компании нуждаются в масштабной государственной поддержке. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин в Госдуме

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«Сейчас удар наносится по всем без разбора. Если ещё вчера крупным компаниям, если хотите, было легче пережить какие-то ограничения, то сегодня на них больше ответственности. Им надо сберечь ещё и сотни тысяч сотрудников. И в этой ситуации мы просто должны были поддержать всех, сделать так, чтобы бизнес продолжил свою работу», — заявил Мишустин.