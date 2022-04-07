Москва, , 13:12 — REGNUM России удалось стабилизировать финансовую систему на фоне мощной санкционной атаки. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин в Госдуме Duma.gov.ru

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«Всё это было тщательно спланировано. И авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику», — заявил Мишустин.

«Их сценарий не сбылся. Наша финансовая система — это кровеносная артерия всей экономики, устояла. В постоянном контакте с президентом Банк России, правительство совместными усилиями смогли не допустить её коллапса, сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев, стабилизируется фондовый рынок и курс рубля. Вряд ли какая-либо другая страна, другое государство могло бы с этим справиться. Мы же выстояли» — указал он.