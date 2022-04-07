Москва, , 13:09 — REGNUM Запад идёт на крайние меры в попытке сдержать развитие России. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин в Госдуме Duma.gov.ru

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"Прерываются логистические цепочки, ограничиваются поставки высокотехнологичного импорта, оставлено авиасообщение, сделана попытка лишить нас наших самолётов. Ограничен экспорт наших товаров во многие страны. Дошли до того, что от деятелей культуры требуют отказаться от своего языка, духовного наследия, убеждений. Но и на этом не остановились», — заявил Мишустин.

«Начали переименовывать картины, отменять преподавание русской литературы в вузах, оскорбляли и выдавливали с соревнований наших спортсменов, травлю устроили участников паралимпийских игр», — указал он.

По его словам, такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны.

«Их цель — отбросить нас на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира, заставить Россию отказаться от перспективных экономических, социальных проектов, нанести удар по уровню жизни наших людей», — подчеркнул премьер-министр.