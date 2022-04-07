Москва, , 08:17 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 6 апреля подешевел на 3,90%, до $101,67, и существует вероятность дальнейшего снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Бочки нефти Economics.unian.net

Повышенная волатильность на рынке наблюдалась на американской сессии после публикации отчета минэнерго США.

Запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 2,4 млн баррелей (прогноз был — 1,85 млн баррелей).

Запасы бензина за неделю сократились на 2 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,35 млн баррелей), а запасы дистиллятов выросли на 0,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7 млн баррелей).

Негативное влияние на нефтяном рынок также оказало укрепление доллара, который достиг максимумов почти за два года по отношению к основным валютам.

Инвесторы реагировали на потенциальное агрессивное повышение ставок ФРС США, которое может нанести ущерб экономическому росту, и дальнейшему повышению инфляции из-за санкций против России.

Сегодня, 7 апреля, нефть марки Brent стоит $102,75 за баррель. Так как покупатели не смогли удержать оборону выше $104, то возросли риски снижения до $99,50.

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