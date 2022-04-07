Брюссель, 7 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Правительство Испании на сегодняшний день не рассматривает вариант с отправкой Украине самолётов, танков и тяжёлого вооружения. Об этом в ходе саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство Europa Press.

Exteriores.gob.es Хосе Мануэль Альбарес

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«Эта [возможность] не рассматривается», — сказал Альбарес.

Он напомнил, что испанские власти уже оказывают помощь Украине «военным оборудованием, гуманитарной помощью, санкциями и политической поддержкой».