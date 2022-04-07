Москва, , 12:55 — REGNUM За два года на поддержку инфраструктуры регионов будет выделен 1 трлн рублей. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Duma.gov.ru

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«Среди инструментов — инфраструктурные бюджетные кредиты. В прошлом году распределили на них, как вы знаете все очень хорошо, 500 млрд рублей. В текущем — ещё столько же. И того 1 трлн рублей», — заявил Мишустин.

«Такого объёма поддержки инфраструктура регионов никогда не получала», — указал он.