Москва, 7 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Идею введения четырёхдневной рабочей недели поддерживают 48% житель России. Выступают против 32%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Сторонниками сокращения рабочей недели до четырёх дней чаще выступают люди до 34 лет (53%) работники с зарплатой от 50 до 80 тыс. руб. (56%).

Из числа работающих в режиме пятидневной недели граждан 64% заявили, что за четыре рабочих дня справятся со своим объемом работы. Не получится это сделать у 24%.

Чаще уверены в своих силах выполнить пятидневный объем работы за четыре дня респонденты до 34 лет (74%)., реже — люди доходом более 80 тыс. руб. (28%).

Опрос проведён 30 марта — 6 апреля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 253 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю 47% жителей России считают необходимым оставить на усмотрение работодателя.

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