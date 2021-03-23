Москва, , 09:57 — REGNUM Решение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю 47% жителей России считают необходимым оставить на усмотрение работодателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым агентством Superjob.ru.

Наибольшее число сторонников оставить право выбора за руководителем среди молодежи до 24 лет (54%). Трое их десяти опрошенных высказались за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний.

За «четырёхдневку» и новые праздники в РФ выступают 24% граждан, против 26%. Поддерживают только введение сокращенной рабочей недели 16%, только новые праздники — 10%. Против обеих инициатив люди старше 45 лет (36%).

Опрос проведен 18−22 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 423 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхдневную рабочую неделю для женщин предложила ввести уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

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