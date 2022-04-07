Москва, 7 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Отправка вооружений на Украину не способствует продвижению российско-украинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах», — сказал Песков.

Он выразил уверенность в том, что такой шаг со стороны США будет иметь негативный эффект для переговоров между РФ и Украиной.