Песков прокомментировал усиление американской военной помощи Украине
Москва, 7 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Отправка вооружений на Украину не способствует продвижению российско-украинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах», — сказал Песков.
Он выразил уверенность в том, что такой шаг со стороны США будет иметь негативный эффект для переговоров между РФ и Украиной.