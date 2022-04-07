Москва, 7 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В 2021 году существенно возросли налоговые и неналоговые доходы субъектов РФ, что стало результатом в том числе изменения бюджетной политики. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

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«В прошлом году увеличились налоговые и неналоговые доходы российских субъектов — более чем на 26%. Профицит консолидированных бюджетов регионов в прошлом году составил, коллеги, свыше 660 млрд рублей», — заявил Мишустин.

«Это результат мер, которые в значительной степени изменили бюджетную политику — в первую очередь снят ряд ограничений субъектам Российской Федерации, было предоставлено больше самостоятельности. И по такому пути мы будем идти и дальше», — указал он.

Он отметил, что регионы активно этим пользовались

200 млрд, которые высвободились от реструктуризации, они уже могут направить на поддержку своей экономики и на новые проекты», — подчеркнул премьер-министр.