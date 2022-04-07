Москва, , 12:49 — REGNUM Скончавшийся накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский являлся неотъемлемой частью новейшей российской истории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны и, собственно, во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал», — сказал Песков.

По его словам, всё, чем занимался российский политик, «так или иначе было направлено на улучшение жизни» рядовых граждан и укрепление России.

Песков отметил, что именно этим объясняется широкий информационный резонанс, вызванный смертью лидера ЛДПР.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни.