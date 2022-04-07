Москва, 7 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обязательно простится со скончавшимся накануне лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

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«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — сказал Песков.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни.